Tanel Tein: Süku detailplaneeringu eskiis on poolik ja hämab juba eos

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskirja esikaanelt vaatab vastu võimas kolmemõõtmeline vaade arhitektuurivõistluse võidutööst «Paabel». Kuna tegu on detailplaneeringu dokumendiga, pole seletuskirja lugedes kahtlust, millise ettekujutuse illustreeriv pilt ja ettevalmistatav detailplaneering tartlastele annab. Sealt nähtub, et Süku tulek muudab Tartu hoopis rohelisemaks! Kas see on ikka nii?