Erakorralise meditsiini ja sünnitusosakonna töötajad said tervisepäeval märgatud 100 küpsisega

Kuna 7. aprill, mis tänavu langes pühapäevale, tähistatakse ülemaailmset tervisepäeva, siis tundis Sofia Nikitina koos kaaslastega, et see on hea võimalus märgata ja tänada tervishoiutöötajaid.

«7. aprillil küpsetasime nelja tunniga üle 100 küpsise, mis koos tänukaartidega läksid Tartu EMO-sse ning sünnitusosakonda,» rääkis Sofia Nikitina. «Tundsime, et need osakonnad on meditsiinipersonalile kõige suurema koormusega kohad ning loodame, et meie väike tegu tegi tervisetöötajate südame soojaks. Mõistame ka, et hiljutine konflikt EMO-s on osakonnasisene ega pole lahendatav kolmandate isikute poolt. Aga see ei tähenda, et need töötajad seal oma tööd ennastsalgavalt ei teeks.»