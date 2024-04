Englas läks Eesti meistrivõistlustele kolme maadlejaga, kes kõik tulid medalile

Kirkaima meene napsas omale Robin Roots, kes saab nüüd öelda, et on kuni 60 kilogrammi arvestuses Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses. «Hea meel on Robini üle, sest ta sai lõpuks nüüd ka Eesti meistritiitli,» kiitis hoolealust treener Kristjan Press. «Ta on pikalt vigastustega võidelnud ja hea, et matšid õnnestusid.»