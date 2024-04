Ülikool viis kokku meediatudengid ja tööandjad

Uuetoa sõnutsi ei mängi praktika õnnestumises rolli niivõrd varasem kogemus, kui see, et inimene suudab uues olukorras kohaneda ja uut infot vastu võtta.

«Vahel on nii, et tuleb tubli kolmanda kursuse tudeng, aga samas on keegi, kel varasemat kogemust pole, aga ta on mingi valdkonna spetsialist ja oskab sel teemal paremini kirjutada,» rääkis Uuetoa

Paludes Uuetoal meenutada mõnd enda praktikandipõlve eredamat seika, teatas ta, et kord oli ta läinud lugu tegema nii, et ühtegi kokkulepet pildistamiseks sõlmitud ei olnud. Nii sõidetigi teadmatuses ühes fotograafiga kuumalaine käes vaevlevaid tartumaalasi küsitlema. Uuetoa ei andnud alla. «Fotograaf pani mu paika, aga ma ei lasknud sellel ennast häirida. Läksime ja saime lõpuks viis allikat.»

Leokile jäi silma just kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid, mille juhatuse liige Hannes Hamburg peab praktikandi puhul kõige olulisemaks seda, et ta oskaks ennast kolleegidele vajalikuks teha. «Kui sa lähed uude keskkonda, siis sind võetakse kui kolleegi ja edasine on juba enda teha,» selgitas ta.

Seekordne tööandjate mess kulmineerus aruteluga

Arutelus osalesid Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi, ERRi ajakirjanik Mirko Ojakivi ning kommunikatsioonibüroo Agenda PR juht Indrek Raudjalg, kes arutlesid, millised on ajakirjanduse ja kommunikatsiooni vahelised lahkhelid ning koostöövõimalused.

Ellermaa sõnul arvatakse ekslikult, et kommunikatsioon tahab ajakirjandusele mõtteid pähe panna, kuid nii see ei ole – püütakse hoopis ühisosa leida.

Hõbemägi märkis aga, et ajakirjanike mõtlemist on keeruline kujundada, sest kui ajakirjanik muudab pidevalt seisukohta, ei püsi ta kuigi kaua tööl.

Ojakivi lisas, et kommunikatsioonijuht on ajakirjaniku sõber ja abiline, sest oskab aidata siis, kui on vaja kõige targemat inimest, kes mingi asja hästi ära selgitaks.

Küsimusele, kuidas kontrollida temani jõudva info tõesust, vastas Ellermaa, et kommunikatsioonis on see lihtsam, sest selleks on rohkem aega ja lisaks on tal kindlad valdkonnad, millel silma peal hoiab.

Arutleti ka suunamudijate ja ajakirjanike konkureerimise üle. Ojakivi teatas naljatledes, et kuna sisuloojate jälgijaskond on palju suurem kui ajakirjanikel, siis temas tekitab see kadedust. Samas nentis ta, et sisuloojate tipus on konkurents tihedam.

Hõbemäe sõnul on ajakirjanikud siiski usaldatavamad kui sisuloojad. «Desiree Mumm tegi NATO peakorteris täitsa hea loo, aga ta ei ole minu jaoks usaldusväärne,» märkis ta.