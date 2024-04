Immanuel Kanti surimaski pilk langeb filosoofi kirjadele, käsikirjadele ja raamatutele

«Immanuel Kanti võib pidada õhtumaise filosoofia ainsaks suurkujuks, kes on võrsunud meile lähedasest kultuuriruumist, kui võtta mõõdupuuks Platon, Aristoteles ja Descartes,» rääkis näituse kuraator, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi lektor Eduard Parhomenko. «Kanti vahetud õpilased ja mõttekaaslased õpetasid taasavatud Tartu ülikoolis. Kuna ülikooli raamatukogus on hoiul tema originaalkäsikirjad ja kirjavahetus, oli meil piisavalt põhjust ja materjali, et näitus kokku panna.»