Pronksist puugid täiendavad kipsskulptuure ja ehtsaid skelette

Ülikooli peahoones on parimate antiiksete skulptuuride 26 kipsjäljendile kinnitatud umbes 65 pronksist puuki. Neid leidub kujude varvastel, kaenlaalustes, rindadel, näos ja mujalgi. Kõik see on kunstnike Flo Kasearu ja Elīna Vītola nn sekkuv näitus «Haigem», milles nad on kokku viinud antiikse ja nüüdiskunsti.