Loodusretkede sari algab tartlaste rännakuga õhtuhämaruses

Retki tehakse aprillist maini ja need on sissejuhatus «Ellujäämise kunstide» loodusloovusfestivalile, mis kuulub Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammi.

«Kõigil retkedel on erinevad kellaajad, mis tulenevad sellest, kuidas mulle endale kõige paremini sobis, kuna ma teen seda suuresti enda vaba aja arvelt,» vastas festivali projektijuht ning retke korraldav bioloog ja loomaökoloog Kaarin Hein.

Teisalt on õhtune hiline aeg hea selle pärast, et siis liiklusmüra ei sega, inimesi liigub vähe ning linde on hästi kuulda. «Hea ja rahulik aeg looduse vaatamiseks ning mõtisklemiseks,» lisas Hein.