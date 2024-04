KIIKA PROOVI ⟩ Tartu laulupeol osaleb 2000 lauljat rohkem kui viis aastat tagasi

Vanemuise kontserdimaja saalis korraldatud proovis peenhäälestasid lauljad ja laulupeo kunstiline juht Küllike Joosing palu, näiteks kuidas sõnu õigesti hääldada. «Ütlen kohe ära, et seal lõpus ei ole S-tähte ehk laulame «taeva» mitte «taevas», see on Alo Ritsingu soov,» toonitas Joosing lauljatele Ritsingu ja Ellen Niidu pala «Las ma olen lind» harjutades.