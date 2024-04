Hiired kõditasid naba, sina oled mängust vaba – ilu, valu ja surm Omicumi näitusel

Marina Aleksejeva joonistused on inspireeritud inimeste lugudest ja kannavad pealkirja «Hiired kõditasid naba, sina oled mängust vaba».

Kunstnik Marina Aleksejeva näituse keskpunktis on viis õnnekassi. Teate ju küll neid talismanitaolisi mänguasju, mis peletavad vaime ning meelitavad ligi raha ja õnne. Õnnekassid on hästi levinud Jaapanis, valmistatud keraamikast, portselanist või ka plastikust. Kassi kõige olulisem detail on käpp, mis käib pendlina üles-alla, nagu igaüht tervitades.