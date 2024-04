Kollased sildid tähistavad pikalt hooldamata platse ja neid on Põltsamaa kalmistul üle 800. Kokku on seal oma 5400 platsi, seega pea iga seitsmes on unustuse hõlma vajunud.

Kuskilt peab ju pihta hakkama, põhjendas kolletavat surnuaeda Põltsamaa kalmistuvahi abi Vahur Maiste. Seni on ta koos kalmistuvahiga unarusse jäänud platse hooldanud, kuid nende hulk on väga suur ning eemärk peaks olema ikka see, et lähedased hoiavad platsid korras. «Usun, et paljudele sildi saanud platsidele ilmub hooldaja välja,» arvas Vahur Maiste.