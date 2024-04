Poolteistsada tartumaalast kaotas kolme kuuga töö

Tartumaal on töötuid 5800, mis teeb töötuse määraks 6,7 protsenti. Vaatamata suurtele koondamistele näiteks Tartu vanglas ja ka töötlevas tööstuses on siinmail olukord stabiliseerunud. Jõgevamaal on aga tööta 900 inimest, mis teeb töötuse määraks lausa 8,5 protsenti.