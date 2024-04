Esmaspäevast, 1. aprillist on Tartu vangla direktorina ametis staažikas vanglateenistuja ja senine avavangla juht Kalle Meho, kes on 2004. aastast töötanud vanglateenistuses erinevatel ametikohtadel, avavangla juht on ta 2015. aastast.