Uuel tänavalõigul läksid puud sae alla

Tammelinna servas elav Kaarel Tarand märkis, et paari nädala jooksul on Tammepärja tänavalt maha võetud kümmekond pealtnäha täisjõus suurt puud. Ka asjatundjaga kände silmitsenud ja näinud, et seal miski haigusele ei viita, ei mõista ta, miks oli vaja need maha saagida.