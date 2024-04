Linn müüb maha kaks miljööväärtuslikku maja, et koguda raha munitsipaalelamuks

Oksjonile mineval Ülejõel asuvas Staadioni 34 kinnistul on kahekorruseline 12 korteriga elamu ja puukuur, kinnistu alghind on 360 000 eurot. Maja näeb välja üpris korralik, värskete puidust raamidega akendega, aga akendest sisse piiludes on näha, et tubadesse on jäänud vaid üksikud mööbliesemed.