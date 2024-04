juhtkiri ⟩ Kuhu tiivad kannavad?

Muidugi ei ole paarkümmend inimest lennu kohta mingi edulugu, lennuk on 68-kohaline. See näitab aga, et oli neid, kes seda liini vajasid ja ootasid, aga ilmsesti nõuab uue – või taastatud – reisimisvõimaluse omaks võtmine aega. Nagu ütlevad asjatundjad, saab pärast esimese kuu möödumist hakata tegema mingeid tõsisemaid järeldusi.

Praegused põgusad muljed ütlevad, et lennujaamas on rohkem kuulda eestikeelset jutlemist, eeskätt lendavad kohalikud inimesed. Torkab silma, et vastu ootusi on menukamaks osutunud mitte varahommikune lend, nagu arvati koroonaeelsele kogemusele tuginedes, vaid hoopis päevane.