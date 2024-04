Sulev Valner: mis on arengulepped ja kuidas tänu neile Eestis elu paremaks muuta

Omamoodi teebki sedasama juba kultuuriväljal Tartu kui Euroopa kultuuripealinn 2024. Lõpuks ometi on Tartu ja Lõuna-Eesti teised omavalitsused leidnud ühise missiooni ning pakuvad ennast nii muule Eestile kui ka Euroopale ja kogu maailmale kui üht omanäolist piirkonda, mille keskus on elav ülikoolilinn Tartu. See on hea nii Tartule kui ka Lõuna-Eestile. Kui piltlikult öelda, siis Tartu saab Võrumaa suitsusaunadest ja seto leelost kõvasti jõudu juurde.



Lõuna-Eesti kui regiooni mitteametliku pealinnana saab esindada palju suuremat piirkonda vähemalt veerand miljoni inimesega. See on juba kandepind, kuhu tasub ka mõnda uut lennukit ja rongi püsivalt käima panna. Samamoodi võib öelda, et Lõuna-Eesti maakondade inimestele on vaja käeulatuses Tartut kui tugevat keskust, mis suudaks kanda välja palju suuremat rolli kui lihtsalt üks natuke suurem maakonnakeskus.



Kas me räägime riigi vaates eelkõige millegi ümberjagamisest? Teatud tasandamine ja tulude ümberjagamine Eesti sees eri piirkondade ja ka omavalitsuste vaates on alati toimunud ning see on ka õige. Ei ole päris nii, et kõik Harjumaal teenitu jäägu Harjumaale ning teised Hiiumaast Valgamaani saagu ise oma teenitud tuluga hakkama. Kui tahame, et Eesti võimalikult ühtlaselt areneks, peab ka mõnda asja seespool ühtlustama. Kuid Lõuna-Eesti kui regiooni arenguleppel on hoopis teine lähtepunkt.