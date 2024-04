Ago Kõrvee sõnul tuleb tal kõigepealt selgus saada kõikidest neist võimalustest, mis haiglatel on, ning siis arvestades neid tingimusi, milles praegu ollakse, paremat koostööd teha.

«Me oleme olukorras, kus personal ja kõik muud vahendid on defitsiidis. Ainuke võimalus, kuidas ressursside nappuses jätkusuutlik olla, ongi see, et tagada parem koostöö kõikide haiglate vahel,» ütles doktor Kõrgvee.