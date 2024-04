Värske podcast ⟩ Kus on kodutute ja endiste kriminaalide koht?

Kui tihti on näha Eestis linnatänavatel kodutuid? Tuleb tunnistada, et võrdlemisi vähe võrreldes mõne Lõuna-Euroopa suurlinnaga. Kuid ei saa öelda, et neid üldse ei ole. Ajakirjanik Aime Jõgi kohtas hiljuti Tartus üht lindpriina elavat meest ning räägib muljeid sellest kohtumisest.