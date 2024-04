Terviseamet soetab haiglatesse üle Eesti satelliittelefone

Käimas on riigihange, millega terviseamet otsib pakkujat, kes varustaks Eesti haiglaid ja kiirabi satelliittelefonidega. Kahekümne haigla ja kiirabiüksuse seas on ka Tartu kiirabi ja Tartu ülikooli kliinikum. Hanke eeldatav maksumus on 190 000 eurot.