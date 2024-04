Galerii ⟩ Rakenduslik kolledž avas uksed, kohale tuli üle seitsmesaja huvilise

Avatud uste päev lähtus rakenduslikule kolledžile omaselt «käed külge» põhimõttest. Seega said kõik kutseõppe vastu huvi tundjad päeva jooksul eri ametites kätt proovida. Nii oli võimalik kooli fuajees sättida soengut, katta lauda ja isegi keevitada.

Õppurikandidaate võtsid vastu ja juhendasid lisaks kolledži õpetajatele ka Voco praegused õpilased. Nii juhendaski keevituseriala teise kursuse õpilane Christopher Zupson avatud uste päeval neid, kes proovisid kätt keevitussimulaatoril. Zupson selgitas, et simulaatoril «keevitada» on isegi keerulisem kui päris keevitusaparaadiga. Sama ütles ta ka neile, kel simulaatoril keevis kuigi kaunis välja ei tulnud. «Nii mõnedki kursakaaslased, kes on väga head keevitajad, ei saa simulaatoril head tulemust,» lisas Zupson.