Mida pakub Tartu 2024 programm spordisõpradele?

Tartu 2024 programmis on ligi tuhat üritust, nende hulgas ka spordisündmusi, mida on kokku 40, täpsustas Tartu 2024 kommunikatsioonispetsialist Armas Riives.

Et Elva on ka spordipealinn, toimub seal ehk enim spordisündmusi, märkis Riives. Nii peetakse Elvas 26.–27. juulil Eesti liikumis- ja heaolufestivali, mis näitab, et heaolu ei tähenda ainult sporti ja teraapiavorme, vaid kõik võivad oma füüsilist ja vaimset tervist toetada, kui harrastavad just endale sobivaid alasid.