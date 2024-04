Tudengilinn sai ligi 2,5 miljoni euro eest valgusteid

Tänavavalgustuse leedtehnoloogiale üleviimisest tulenev kulude vähenemine võimaldab linnal ligi pool miljonit eurot aastas kokku hoida, ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

«Praeguseks on Tartu teid ja tänavaid valgustamas ligikaudu 15 300 leedvalgustit, mis aitavad vähendada energiatarbimist, parandada valgustuse kvaliteeti, töökindlust, liiklusohutust ja turvalisust ning vähendada inimtervisele ja elusloodusele kahjulikku valgusreostust,» märkis abilinnapea.

Tartu on tänavavalgustuses lõpetamas leedvalgustitele üleminekut: 96 protsenti linna tänavavalgustitest on juba leedvalgustid. Poolteist aastat tagasi korraldati hange alles jäänud kõrgrõhunaatrium- ja metallhaliidvalgustite asendamiseks nüüdisaegsete valgustitega ning kokku vahetati välja üle 7000 valgusti, millega sai uuendatud 45 protsenti kogu linna valgustitest. Tööd läksid maksma 2,45 miljonit eurot.

Lisaks valgustite vahetamise projektile on Tartus varasematel aastatel tänavavalgustuse uuendamiseks kasutatud europrojektide raha, millega on Annelinna, Ülejõe, Ränilinna, Jaamamõisa ja Veeriku linnaosas välja vahetatud ligikaudu 2300 tänavavalgustit. Samuti said rekonstrueerimistööde käigus mitmed tänavad, pargid ja väljakud uue tänavavalgustuse taristu: lisaks uutele valgustitele said uuendatud ka mastid, kaabelliinid ja juhtimiskilbid.

Energiatõhususele lisaks on uutel valgustitel veel mitmeid kasutegureid, kokku saab tulevikus hoida ka nende hoolduselt. Moodsad valgustid on töökindlamad ning annavad kvaliteetsemat ja inimese silmale mugavamat valgust. Samuti suunavad need valguse just sinna, kus inimesed seda vajavad, mis vähendab oluliselt keskkonda kahjustavat valgusreostust. Kõige sellega soovib linnavalitsus luua meeldivama linnakeskkonna.

Uued valgustid on varustatud tänavavalgustuse juhtimissüsteemi integreerimiseks vajalike kontrolleritega. Tänu sellele väheneb oluliselt aeg, mis kulub info jõudmiseks rikke tekkimisest kuni hooldusettevõttele tööülesande andmiseni. Uued valgustid on kõik komplekteeritud ka lisapesaga keskkonna- ja liikumisandurite paigaldamiseks, et vajadusel oleks võimalik ilma suuremate ümberehitusteta jälgida linna eri piirkondades keskkonna seisukorda või lülitada valgustid ümber liikumisanduripõhisele juhtimisele. Ühtlasi on uutele valgustitele võimalik lisada ka turvakaamera, kui see vastab andmekaitseseadusele.