Tartu ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal rekordarv õppijaid

Täiendusõppijad eelistavad juba mitmendat aastat pikemaid, 27–80 akadeemilise tunni mahus koolitusi, mis võivad kesta mitu kuud ja nõuavad paar korda nädalas ainele pühendumist. Ülikoolis saab 2021/22. õppeaastast õppida mikrokraadiprogrammides, kus on võimalik omandada lisaeriala või -pädevus mõnes kitsamas tegevusvaldkonnas. Mikrokraadiprogrammide arvelt on märkimisväärselt kasvanud suuremahuliste (üle 240 akadeemilise tunni) täiendusõppeprogrammide osakaal.

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk tunneb heameelt, et ülikool suudab lisaks tippteaduse tegemisele ja kõrghariduse pakkumisele olla ka Eesti suurim täiendusõppe korraldaja. «Täiendusõppijate arvu kasvamisest on olulisem, et eri sihtrühmadele on loodud järjepidevad, mitmekesised ja paindlikud õpivõimalused, mis arvestavad kiiresti muutuvat tööturgu ja ühiskonna vajadusi,» rõhutas Valk.