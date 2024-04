Ars longa! Mart Kivastiku kunstijutt

Aga on ju ütlematagi selge, et raamatul, mida ei loeta, ja pildil, mida ei vaadata, puudub igasugune mõte, ta on vaid tükk pappi ja paberit. Kunst ärkab ellu vaid siis, kui teda vaadatakse, kuulatakse või loetakse.

Kõomägi tegi väga mõistliku otsuse, et ta müüb oma seisma jäänud kunsti maha ja – oh üllatust! – ilmnes, et alates hetkest, kui ta oma esimesed tööd ostis, olid maalide hinnad tublisti kasvanud. Järelikult? Armin Kõomägi, kes vist on ainuke ärimees Eesti kirjanike liidus, mõistis, et ka kunsti tasub osta ja müüa.