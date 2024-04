Vahur Kollom: põhjapoolne ümbersõit – millal see tuleb?

Tartu parkimispoliitika alusanalüüsis toodi välja kolm peamist uut eesmärki: vähendada sõidukite arvu ühe inimese kohta, vähendada ​sõidukite sissevoolu naaberomavalitsustest ning minimeerida parkimiskohtade arvu, mis on vajalik ühe auto kohta päevas. Ambitsioonikas plaan, mille juures ei ole veel konkreetset rakenduskava.

Vähemalt üks parkimispoliitika analüüsis ära märgitud tegevus saab peagi teoks. Seda kinnitab plaan rajada kaks liikuvuskeskust: Võru maanteele ja Lõunakeskuse juurde. Liikuvuskeskus on ühistranspordisõlm, mis tähendab, et kui linna siseneda, saab auto jätta parklasse ja liikuda edasi ühissõiduki või jalgrattaga. Liikuvuskeskuste rajamist toetab ka riik vastava meetmega, mille eesmärk on toetada säästva liikuvuse tegevusi peamiselt kolmes suuremas linnas: Tallinnas, Pärnus ja Tartus.