Vinduma jäänud ultramoodne tehas koondas pea pooled töötajad

Tegelikkus on aga see, et viimase paari aasta jooksul on tehast püütud vaid paarikümne töötajaga korralikult käima saada ning märtsis said pea pooled neist vähestest töötajatest koondamisteate. Koondamisteatele läks selgitusena kirja, et töölepingud lõpetatakse majanduslikel põhjustel.