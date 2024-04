Maaülikooli legendaarset Torni ootavad ees muutused

Kui varem käis ühiselamute haldamine otseselt ülikooli alt, siis nüüd on see tütarettevõtte OÜ Torni Hostel hoole all. Seda selleks, et ülikool saaks keskenduda oma põhieesmärgile, mis on hariduse andmine, ning et ühiselamutel oleks haldaja, kelle põhifookus ongi elamustingimuste paremaks muutmisel.