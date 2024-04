Kitsas käes: spordiliit soovib klubide päästmiseks ülikoolilinna raha ümber suunata

Olümpiko spordiklubil läheb suures plaanis hästi, kuid kõiki treeninguid siiski Tartu Spordi saalides teha pole võimalik, vaid kasutada tuleb ka soodsamaid koolimajade võimalusi, kus ruumi on vähem ja tingimused piiratumad. Eilegi tegid noored judokad trenni Kivilinna koolis.

Enam kui 90 protsenti ülikoolilinna kuni 19-aastastest noorte­spordi toetuse saajatest treenib 40 spordiklubis, mis kuuluvad Tartu spordiliitu. Et liidu liikmed saavad mitu korda aastas kokku, on üha enam esile kerkinud üks ühine mure: ränk hinnatõus jätab treenerid palgatõusuta ning on ohtu seadnud nii klubide tegevuse kui ka lapsevanemate rahakoti.