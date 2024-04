Miks on ülikooli peahoone trepp jälle katki?

VASTAB

Heiki Pagel

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja

Kuna see trepp ei ole uus, vaid see on taastatud vana, tuli üks plommitükk lahti.

Plomm on see, mis pandi sinna vahele kinni. See tuli külmaga lahti ja me ootame soojemat aega, et see tagasi liimida. Muud muret seal ei olegi.

Kas 2022. aastal tehtud remont oli siis kehv?

Niimoodi ei julge ka nüüd päris väita. Võib-olla juhtus see pigem asjaolude kokkulangemisel ja muidugi on põhjuseks ka ilm. Ilm mõjutab seda väga – kord külm, kord soe ja siis jälle külm. Temperatuuri kõikumine on kõige hullem sellistele asjadele. Proovime plommi tagasi liimida ja vaatame, kas jääb pidama. Süüdlast praegu küll ei ole põhjust otsida.

Millal trepp korda saab?

Seda saab korda teha, kui kogu ööpäeva keskmine temperatuur on vähemalt pluss viis kraadi. Ootame natukene stabiilsemat ilma, praegu on ööd külmad ja päevad soojad. Ei ole olnud õiget aega.

Aastal 2022 remonditi peahoone treppi 200 000 euro eest. Kui palju see töö nüüd maksab?

Ma täpset summat ei tea, aga arvan, et see pole üldse palju. Meil on äratulnud tükk alles ja ainult tagasi liimimise vaev.