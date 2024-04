Tartus alanud liikluskultuuri kampaania kutsub üksteisega arvestama.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et linn tegeleb aktiivselt paremate liikumisvõimaluste loomisega erinevatele liiklejarühmadele, kuid see on vaid üks osa heast elukeskkonnast. «Hea linna loovad eeskätt ikkagi inimesed ja peame endale meelde tuletama, kui oluline on üksteisega arvestada igas olukorras. Liikluses kipume liiga sageli mõtlema vaid enda vajadusele, kuid me oleme tegelikult kõik samas situatsioonis koos ja kasvõi väike viisakusavaldus või heategu loovad palju parema liikluskultuuri. Tartus liikumine peaks olema meeldiv, mitte stressirohke kogemus,» rääkis ta.