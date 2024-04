Politsei otsib Tartu baaris Seik kakelnud meest

Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei menetlust, kuid palub ka võimalike tunnistajate abi. Eeskätt on aga oodatud teo toime pannud noormehe enda pöördumine politseinike poole, et juhtunusse selgust tuua.

Kaklusest on ka turvakaamera salvestis, ent politsei loodab enne selle avaldamist, et tüli alustanud mees võtab ise politseiga ühendust.

Politseile on teada, et tuvastatav noormees on lühemat kasvu ning tal on kehal äratuntav tätoveering.