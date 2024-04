Siiri Laidla: kas maadlemine või kaklemine?

On neid, keda huvitab maailmas toimuv väga. Kes ei saa hommikul pissilegi mindud, enne kui hommiku-uudised läpakast või nutikast üle vaadatud. Telekas, no see plingib niikuinii kahel kanalil korraga – ei oska ETV ja Kanal 2 hommikuprogrammi vahel veel eelistust teha. Kuni piss ähvardab püksi tulla, jõuab maailmas palju halba ja head toimuda. Seega ei suuda me parimalgi tahtmisel kõigega kursis olla. Olulisem on see, mis kodukandi lähistel toimub. Alates Ukraina sõjast kuni kodutänava parkimiskeeluni, mõne järjekordse staartegija liistule tõmbamisest kuni suhkrumaksuni.