Tartu päästjad panid end rahva ees kibekiirelt riidesse

Tartu päästekomando pealik Jaano Maask rääkis, et riietumisvõistluse idee käis kunagi välja legendaarne päästja Heldur Raud, kelle järgi võistlus ka nimetatud on. «Kunagi oleme ühe korra võistlust pidanud, aga nüüd on idee sellest ikkagi traditsioon teha. Võistlus on kasulik just seetõttu, et neid oskusi kasutavad päästjad pidevalt,» lausus Maask.