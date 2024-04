Trefneristid küsisid NATO liitlastelt keerulisi küsimusi

Edasi rääkis kolonelleitnant Kalle Kõlli, et alates 2014. aastast, mil Venemaa esimest korda Ukrainas sisuliselt sõda alustas, on Euroopa julgeolekus palju muutunud. Näiteks on kogu Baltikumis kohal pidevalt liitlaste üksused, kes on siin nii vaenlase heidutamiseks kui ka reaalseks reageerimiseks. «2014. aastal sai kogu Euroopa aru, et karu on üles ärganud,» viitas Kõlli kogu Euroopas taas tõusnud Venemaa ohule.