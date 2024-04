GALERII ja VIDEO ⟩ NATO masinad jõudsid ringreisiga Tartusse

Lisaks sellele, et Albert väga tõetruult inimese moodi välja nägi, käis tal otsast jalg, mille eemaldamisel sai näha üsna realistlikku pilti sellest, milliseid vigastusi rindel saadakse. Et olukord oleks veelgi tõetruum, siis alles jäänud jalaosa ka liikus.

Enim huvilisi meelitas enda ümber siiski Briti maaväe orkester Pipes and Drums, kes koos tantsijatega pakkusid linlastele meeleoluka šõu.

Kuigi tavapäraselt on NATO kohalolu üsna keeruline tajuda, siis eriti praegustel segastel aegadel tekitab teadmine, et keegi tuleb vajadusel appi, turvatunnet.

«NATO seisab kindlalt rahu ja ühiste väärtuste eest ning meie oleme osa sellest olnud 20 aastat. Tänane NATO on tugevam kui kunagi varem. See tugevus ei tulene ühestki üksikust riigist, vaid 32 riigi ühisest panusest ja solidaarsusest,» ütles Eestis paikneva NATO staabielemendi ülem mereväekapten Peeter Ivask.

Kogukonnapäev kestab täna kella 18ni, nii et veel on aega uudistama minna. Ringreisi järgmine peatus on Võru, seejärel minnakse Pärnusse ja siis Tallinnasse.