Ravens Futsal läks Viimsisse medali järele, kuid naasis «kuiva» kaotuse ja pettumusega

«Kui ise väravaid ära ei löö, siis ongi raske võita, ja arvatavasti nii tulebki see mäng kokku võtta,» sõnas Kolsar. «Ilmselge pettumus – siht oli kõrgem, sest põhihooaeg sai viisakalt läbitud ning ka väljalangemismängude alguse faas läks väga hästi.» Ta lisas, et meeste tuju oli ja on siiani halb, sest eesmärk oli võita, mitte väravate poolest kuivale jääda.