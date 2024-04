Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul teavad ja märkavad kohalikud inimesed kõige paremini, kus on probleemsed kohad liikluses. «Seetõttu kutsumegi kõiki endale appi. Andke veebilehel võimalikult täpselt teada, kus ja millal autojuhid kiirust ületavad. Siis saame talgunädalal olla õigel ajal õigel kohas,» sõnas ta.

Liiklustalgutest on saanud omamoodi kevadekuulutaja, mil politsei keskendub pärast pikki talvekuid kõige põletavamale probleemile liikluses ehk kiiruse ületamisele. Kuigi see on üks peamisi liiklusõnnetuste põhjuseid, ei pea inimesed kiiruse ületamist teab mis suureks patuks.