Lõuna-Eestis soosib ilm kevadlillede istutamist, mujal võiks sellega veel oodata

Mõnusalt soe märtsi lõpp ning suure reede pikk nädalavahetus on parim aeg aias siblima hakata, teha ära kevadkoristus ning miks mitte juba ka mõni lilleõis istutada, arvab Põlvamaal asuva Kanepi aiandi juht Margus Vahtramäe.

«Võõrasemade istutamiseks on praegu ideaalsed ilmad. Need lilled kannatavad ka öösel mõned miinuskraadid ära, kui peaks juhtuma veidi jahedamaks minema,» ütles ta. «Eriti kodumaised võõrasemad, mis on saanud jaheda käes karastada.»