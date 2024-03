Mida teha ja kuhu minna nädalalõpul?

Kl 15-17.30 korraldab Kolgata baptistikogudus Toomemäel suure munadejahi. Osalejad saavad ajavahemikus kl 15-16.30 Rotundi kohviku lähedal registreerimistelgist alustamiseks küsimustelehe ning saavad neile vastuseid leida plastmunade sees olevate piiblisalmide abil. Finiš on Kolgata kiriku juures (Veski 40), kus on avatud kohvik. Auhinnad määratakse leitud munade ja õigete vastuste arvu järgi. Umbes kell 17.15 kuulutatakse kohvikus välja auhinnad.

RMK looduskaitsespetsialisti Triin Leetmaa sõnul on kanakull hoolimata sellest, et neid elab ka linnades, siiski pigem metsalind. «Linnamaastikus on neid umbes 27 paari, Tartu kandis kolm-neli paari,» ütles ta.

Kogu Eestis on kanakulle 400-600 paari ringis. Linna meelitab neid hõlpsamini kättesaadav toit – tuvid, hakid, varesed. «Aga linnakullide suremus on suurem, sest nad söövad tuvisid, kes on tihtilugu nakatunud trihhomonoosi, ja haigestunud linde süües nakatuvad nad ka ise. Lisaks on linnas tõenäolisem kokku põrgata ehitiste ja autodega,» lisas Leetmaa.