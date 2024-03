Kaitsejõudude meedikud harjutasid koostööd liitlasvägedega

Õppus Varblaserünnak on meedikutele ja meditsiiniüksustele aasta üks suursündmustest, ütles sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse väljaõppe jaoskonna ülem ning käimasoleva õppuse juht leitnant Valter Voomets. «Õppusel on meil võimalik harjutada kogenud juhendajate valvsa pilgu all ja realistlike grimeeritud patsientide abil suhteliselt realistlikes tingimustes elupäästva esmaabi andmist, töötamist traumameeskonnas ja meditsiiniüksuste omavahelist koostööd,» selgitas Voomets.