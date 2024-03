GALERII ⟩ Tasku keskuses avati viimaks taas kino

Apollo kino tegevjuhi Kadri Ärmi sõnul on tagasiside Tasku kino avamisele olnud positiivne ja toetav. «Samuti on näha avanädalavahetuse piletimüügist, et huvi uue kino vastu on suur,» tõdes Ärm.

Tasku keskuse kino on 18 Apollo kino Eestis, Tartus on see kolmas. Uues kinos on neli saali, mis kokku mahutavad üle neljasaja kinosõbra.

Võrreldes teiste Tartu Apollo kinodega on Taskus uutmoodi popkorni soetamise süsteem: igaüks saab vaid nupuvajutusega ise endale popkorni karpi lasta. Samuti on kõigis saalides paarisdiivanid, kust kinolistel on võimalik soovi korral filmi eel ja filmi ajal ruutkoodi abil tellida snäkke, vrappe, sushit ja jooke otse kinosaali.

Uus kino Tasku keskuses on Apollo kolmas kino Tartus, varasemast tegutsevad Apollo kinod Lõunakeskuses ja Eedenis.