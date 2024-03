Politsei pidas Tartus kinni kaks relvaga paugutanud noormeest

Kuivõrd noormehed tegutsesid avalikus ruumis, kus oma tegevusega seatakse ohtu ka juhuslike möödujate elu ja tervis ning tulistamist nägevate ja kuulvate inimeste turvatunne, reageeris nii politsei kui ka prokuratuur juhtumile täie tõsidusega. «Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis oleks turvaline ja ohutu viibida. Ükskõik millist tüüpi relvade ebaseaduslik kasutamine tänaval kahjustab turvatunnet märkimisväärselt. Õiguskaitseorganid reageerivad sellisele tegevusele jõuliselt,» rääkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Toomas Koitmäe. «On põhjust arvata, et üks noormeestest kasutas ka kõigile poest kättesaadavat stardipüstolit, mis oli tulirelvaks ümber kohendatud. Sellised ise kohandatud tsiviilkäibes keelatud tulirelvad on aga olemuselt veelgi ohtlikumad ka laskjale endale,» märkis Koitmäe.

Seetõttu taotles Lõuna ringkonnaprokuratuur 23. märtsil Tartu maakohtult 20-aastase mehe vahi alla võtmist. Tartu maakohus nõustus prokuratuuri seisukohtadega ning võttis mehe kaheks kuuks vahi alla. «20-aastasel mehel on kehtiv kriminaalkaristus ja katseaeg, mis mõisteti mehele ähvardamise ja avaliku korra raske rikkumise eest vaid aasta tagasi. Lisaks on sellise koguse narkootikumide leidmise puhul põhjust eeldada, et kahtlustataval oli plaan neid edasi müüa. Seetõttu leidis ka kohus, et vahistamine on igati põhjendatud, et takistada mehel uute kuritegude toimepanemist,» sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Toomas Koitmäe.