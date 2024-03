Tartu loodusmaja ootab huvilisi pesakaste meisterdama

Linnalinnulaupäevak on Tartu loodusmajas juba traditsiooniks saanud kevadine lindude teemapäev, mis toimub sel aastal 21. korda ning kuhu on oodatud nii pered kui ka eri vanuses linnuhuvilised. Tähistamaks saabuvat pesitsusaega, ehitatakse koos lindude pesakaste ning õpitakse erinevate lindude pesitusharjumuste kohta. Avatud on ka loodusmaja talveaed ja loomatuba.