INTERVJUU ⟩ Johan Randvere: Liszti ajal olid klaverid nõrgad ja ta mängis neid tihti katki

28. märts on tänavuse aasta 88. päev. Sama palju on klaveril klahve ja just seetõttu tähistatakse sel päeval mitmel pool maailmas klaveripäeva. Seda teeb ka tallinlasest pianist Johan Randvere, kes intervjuus räägib enda tegevusest ning helilooja ja klaverivirtuoosi Franz (Ferenc) Liszti kontsertidest 28. ja 30. märtsil 1842 Tartu ülikooli aulas. Ja ühest kontserdist sealsamas tänavu 30. märtsil.