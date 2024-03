Virtuaalreaalsus ja hologrammid aitavad kliinikumi väikeseid patsiente

Tähelepanu juhtimine on laste puhul kõige sagedasem meetod valu ja ärevuse leevendamiseks, selgitas lastekliiniku õendusjuht Evelyn Evert. «Erinevad uuringud on näidanud, et 30–70 protsenti lastest ja noortest võivad kogeda erineval tasemel ärevust seoses protseduuridega. Näiteks verevõtmisel, hambaravi protseduuridel, haavaravi või ka onkoloogilise ravi protseduuride juures,» lisas lastekliiniku õendusjuht.