Tartu volikogusse kuulunud Jaak Valge selgitas, et neil on Indrek Hirvega omavaheline kokkulepe, mille tõttu on Valge volikogust sügiseni eemal.

«Tegelikult on see üks üsna igav põhjus, aga suveks on meil Indrek Hirvega olnud alati selline kaup, et kui tema tuleb lõunamaalt tagasi ja Eesti ühiskond on jälle ühe luuleraamatu võrra rikkam, siis võtab ta minu asendusliikmena siin volitused üle,» põhjendas Valge.