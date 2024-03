Häirekeskus sai teate 25. märtsi hommikul veidi enne kella viit, milles anti teada, et Tartu linnas Võru tänaval asuvast korterist on leitud 47-aastase mehe vägivalla tundemärkidega surnukeha. Politseinikud asusid kohe sündmuskohal tõendeid koguma, et selgitada välja, mis täpselt juhtus ja kes võis teo toime panna.

«Praegu kogutud esmane info annab alust arvata, et ühes seltskonnas toimunud alkoholi tarvitamise käigus puhkes kahe mehe vahel tüli ning oli kaklus, mille tagajärjel suri konfliktis osalenud 47-aastane mees. Politseinikud pidasid kuriteos kahtlustatavana kinni joobes 50-aastase mehe. Temaga koos viibinud mees ja naine viidi kainenema,» selgitas Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal.

Raske kuriteo motiive ja muid üksikasju alles uuritakse. «Kahjuks näeme politseitöös sageli, et enamik raskeid vägivaldseid kuritegusid panevad inimesed toime just alkoholijoobes. Alkoholi tõttu tekivad konfliktid, mida ei osata enam sõnadega lahendada. Tihti kipuvad need muutuma vägivaldseks ja halvimal juhul lõppevad kellegi surmaga,» ütles Reinthal.

Lõuna ringkonnaprokuratuur taotles kinnipidamisele järgneval päeval, 26. märtsil Tartu maakohtult mehe vahistamist. Tartu maakohus nõustus prokuratuuri seisukohtadega ning võttis mehe kaheks kuuks vahi alla.

«50-aastasel mehel on neli kehtivat kriminaalkaristust vägivallakuritegude eest. Viimase karistuse kandmiselt vabanes kahtlustatav poolteist aastat tagasi. Seetõttu leidis ka kohus, et vahistamine on igati põhjendatud, et takistada tal uute kuritegude toimepanemist ning kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumist,» sõnas Lõuna ringkonnaprokurör Külli Saks.

Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb tapmist. Menetlust teeb Lõuna prefektuur ja juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.