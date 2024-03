Hooldekodus elamine muutub 250 eurot kallimaks, toetus kasvab aga vaid 40 euro võrra

Tartu hooldekodu hooldusteenuse hinnatõus tuleneb peamiselt sisseostetavate teenuste ja toodete kallinemisest, näiteks on kallinenud toiduained, ravimid, õendusteenus ning tõusnud on käibemaks. Teine oluline komponent on hooldustöötajate palgatõus, mis on vajalik professionaalsete hooldustöötajate palkamiseks ja hoidmiseks.