Elu. Vees on elu. Järjest tuleb juurde teadmisi, kui palju elu ja aineid võib olla vees. Tavaline inimene mõtleb, et vesi, H 2 O, see on ju puhas. Aga tegelikult on vees terve Mendelejevi tabel. Midagi tuleb loodusest, midagi lisab inimene oma tegevusega.