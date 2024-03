Kodavere kemmerg jõudis pärast Roomas käimist Kumu homoerootilisele näitusele

Jaanus Samma (1982) installatsioon «Kodavere välikäimla» on dateeritud aastatega 1916 ja 2018.

Eelmisel nädalal avati Kumus näitus «Elisarion. Elisàr von Kupffer ja Jaanus Samma». Selle teostest on suurem osa homoerootilised ja toodud Minusiost, mis asub Itaalia piiri lähedal Šveitsis, kuid üks suur installatsioon on eestimaine. Selle aluseks on Kodavere kiriku taga sadakond aastat tarvitatud välikäimla.